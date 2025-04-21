В Лефкоше пройдет заседание ОТГ
В Лефкоше состоится заседание Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ).
Информацию об этом распространила ОТГ.
Согласно информации, 1-2 мая в городе Лефкоша Турецкой Республики Северного Кипра состоится 17-е заседание Совета старейшин ОТГ.
По данным «Turkiyegazetesi», важнейшей темой повестки заседания станет открытие дипломатических представительств Казахстана, Узбекистана и Туркменистана в Южном Кипре.
Отметим, в конце прошлого года Казахстан, Узбекистан и Туркменистан назначили послов в Южном Кипре.
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