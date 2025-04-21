В Лефкоше пройдет заседание ОТГ

В Лефкоше состоится заседание Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ).

Информацию об этом распространила ОТГ.

Согласно информации, 1-2 мая в городе Лефкоша Турецкой Республики Северного Кипра состоится 17-е заседание Совета старейшин ОТГ.

По данным «Turkiyegazetesi», важнейшей темой повестки заседания станет открытие дипломатических представительств Казахстана, Узбекистана и Туркменистана в Южном Кипре.

Отметим, в конце прошлого года Казахстан, Узбекистан и Туркменистан назначили послов в Южном Кипре.