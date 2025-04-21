Страны Северной Европа создают альтернативу НАТО

Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия укрепляют сотрудничество в области безопасности, чтобы меньше зависеть от Соединенных Штатов.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.

По ее информации, четыре крупнейшие страны Северной Европы создают новую региональную архитектуру безопасности, объединяя военные ресурсы. Швеция производит подлодки, танки и сверхзвуковые реактивные истребители, а Норвегия предоставляет возможности для морского наблюдения и ведения боевых действий в Арктике. Финляндия располагает крупнейшей в Европе постоянной армией и артиллерией, а Дания - спецназом, который накопил опыт в Афганистане и Ираке.

"Такое региональное объединение обладает экономическим и ресурсным потенциалом для создания полностью интегрированной военно-промышленной базы, как у Германии", - сказал в комментарии для газеты бывший высокопоставленный аналитик разведки США Эрик Чиарамелла. В свою очередь старший научный сотрудник Финского института международных отношений Матти Песу в беседе с изданием отметил, что блок Северных стран может служить моделью для других групп стран.

"Это запасной план на случай, если НАТО не сработает", - добавил он, напомнив об угрозе президента США Дональда Трампа вывести страну из Североатлантического альянса.

Источник: НАТО