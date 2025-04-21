Предыдущие конституционные референдумы в Армении не отражали волю народа - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что все предыдущие конституционные референдумы не отражали волю народа.

Об этом, как передает «Арменпресс», он сказал в ходе конференции «Правосудие как инструмент достижения справедливости» в Иреване.

По словам премьера, между правопорядком и обществом в Армении есть брешь. И именно из-за этого возникают проблемы в сфере юстиции.

«И эта брешь связана, в том числе с тем, что при всех конституционных референдумах общественность была уверена, что официальные результаты не выражают или не в полной мере выражают волю народа», - сказал Пашинян.

Он считает, что между существующим правопорядком и обществом должна быть «органическая связь».

Ранее Пашинян заявил, что в новой конституции страны не должно быть ссылки на Декларацию о независимости.

В конце марта Пашинян заявил, что власти Армении планируют провести референдум по принятию новой конституции в 2027 году. При этом он добавил, что в его команде звучит мнение о целесообразности референдума параллельно с парламентскими выборами 2026 года. Тогда Пашинян утверждал, что изменение конституции — исключительно вопрос внутренней политики, но это не может не иметь «регионального и международного влияния».

Между тем Баку настаивает на внесении Арменией поправок в свою конституцию, поскольку в ней содержатся территориальные претензии к Азербайджану.