Трасса Барда-Ханкенди строится ускоренными темпами - ФОТО - ВИДЕО

Госагентство автомобильных дорог сообщает об ускорении темпов строительства трассы Агдам-Ханкенди.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана информирует о том, что строительные работы на стратегически важной автомобильной дороге Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди ведутся в ускоренном темпе, передает 1news.az.

Новая магистраль, берущая свое начало от автодороги Барда-Агдам, протянется на 33,6 километра и станет ключевым звеном транспортной инфраструктуры региона.

Ожидается, что ввод в эксплуатацию дороги Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди значительно облегчит передвижение как для местных жителей, так и для гостей региона. Помимо этого, новая транспортная артерия окажет существенное положительное влияние на развитие сельского хозяйства и туристического потенциала прилегающих территорий.

Важно отметить, что благодаря этой трассе водители и пассажиры, следующие из Барды в Ханкенди, Шушу и Лачин, смогут добираться до пунктов назначения быстро и безопасно, минуя город Агдам.