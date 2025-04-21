В Ватикане назвали официальную причину смерти Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск перенес инсульт, вызвавший кому и остановку сердца. Об этом говорится в официальном медицинском заключении о смерти 88-летнего понтифика, передает ТАСС.

«Его Святейшество Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился в Буэнос-Айресе (Аргентина) 17 декабря 1936 г., житель Ватикана, гражданин Ватикана, умер в 7:35 утра 21.04.2025 в своих апартаментах в «Святой Марфе» (Ватикан) из-за церебрального инсульта, комы, необратимого кардиоциркулярного коллапса. Этому предшествовал эпизод острой дыхательной недостаточности при двусторонней мультимикробной пневмонии, множественные бронхоэктазы, повышенное артериальное давление», - говорится в заявлении.

В нем также указывается, что понтифик страдал диабетом второго типа.