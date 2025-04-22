Недетская шалость: разговор с машинистом обернулся штрафом в 200 манатов - ВИДЕО

В Бакинском метрополитене пассажирка была оштрафована на 200 манатов за неправомерное использование связи «пассажир-машинист». Инцидент получил широкую огласку после публикации видеозаписи в социальных сетях.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, женщина несколько раз обращается к машинисту по громкой связи, задавая различные вопросы, не связанные с экстренными ситуациями. Более того, она поинтересовалась у машиниста о возможном наказании за подобное нецелевое использование кнопки связи.

Данный случай стал напоминанием о необходимости ответственного использования средств связи в общественном транспорте и соблюдения установленных правил.