Ален Симонян о переговорном процессе: Не стоит говорить о каком-либо тупике

Спикер национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что переговоры с Азербайджаном продолжаются, и рассказал о своей встрече с азербайджанской коллегой С.Гафаровой.

Как передают армянские СМИ, об этом он заявил на сегодняшнем брифинге.

По словам Симоняна, он провел короткую беседу с азербайджанской коллегой Сахибой Гафаровой в Петербурге в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ.

«У нас (возникла - ред.) ситуация, когда есть согласованный документ, и не стоит говорить о каком-либо тупике. Азербайджанская сторона также заинтересована, чтобы процесс (подписание мирного договора, - ред.) был завершен максимально быстро», - сказал Симонян.

Отметим, что 18 апреля в российском Санкт-Петербурге председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова принимала участие в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи (МПА) государств-участников СНГ.