«Хезболлах» выдвинула четыре условия перед разоружением своих отрядов

Шиитское движение «Хезболлах» согласится обсуждать вопрос о разоружении своих отрядов только при выполнении определенных условий со стороны Израиля и восстановлении пострадавших от агрессии районов. Об этом заявил депутат парламентской фракции «Верность сопротивлению» Хасан Фадлалла.

«Мы требуем в первую очередь прекращения атак на Ливан, свидетелями которых мы стали за последние дни, - указал политик, слова которого приводит газета Asharq al-Awsat. - Во-вторых, должна быть прекращена оккупация и израильские войска выведены с ливанской территории. В-третьих, мы ждем освобождения всех наших пленных, захваченных противником».

Четвертым условием депутат, представляющий «Хезболлах», назвал восстановление населенных пунктов, которым был нанесен материальный ущерб в ходе военных действий. «Все дома, разрушенные и поврежденные во время агрессии, должны быть восстановлены, - подчеркнул Фадлалла. - Когда все это будет выполнено, мы сможем приступить к обсуждению оборонительной доктрины Ливана».

20 апреля президент республики генерал Джозеф Аун заявил в своем обращении по случаю праздника Пасхи, что не собирается спешить с разоружением «Хезболлах» и оказывать на нее давление из-за нежелательных последствий. «Мы это реализуем в рамках диалога по оборонительной доктрине, но нам придется подождать, пока позволят обстоятельства, - отметил Аун. - Сейчас никто не говорит о сроках или давлении».

Источник: ТАСС