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Новый центр мирового порядка: Маршрут Баку–Пекин

First News Media09:20 - Сегодня
Новый центр мирового порядка: Маршрут Баку–Пекин

Автор: Агиль Мамедов

Современная трансформация Китая по своим масштабам и скорости по праву считается настоящим чудом.

Сегодня, говоря о Китае, на ум приходят самые мощные суперкомпьютеры, крупнейшие базы альтернативной энергии, центры инноваций, самые быстрые поезда и самый длинный мост на планете. Сегодняшний Китай является крупнейшим импортером и экспортером в мире. Его роль в мировой политике настолько велика, что ни одно серьезное решение не принимается без участия официального Пекина или, по крайней мере, без ответа на вопрос: «А как отреагирует Пекин?» Все уже признали, что Китай стал ведущей силой в формировании нового мирового порядка.

Линия Пекин–Брюссель строится напрямую через Баку. Официальный Баку рассматривается не только как основная политическая и экономическая сила Кавказа, но и как ключевая дверь Пекина на европейском направлении.

Азербайджан и Китай — схожий исторический путь

Обе страны в период холодной войны страдали от идеологического противостояния. Последствия маоистской философии привели Китай к социально-экономической пропасти. Однако в 1978 году Дэн Сяопин нашёл золотую середину между социализмом и капитализмом, направив страну на путь развития. Он ослабил идеологические цепи, открыл дорогу рыночным механизмам. В результате страна прошла путь от рисоводства до космической индустрии.

Азербайджан, провозгласивший независимость в 1991 году, оказался в условиях оккупации Карабаха, гуманитарного кризиса с беженцами и экономического коллапса. В 1993 году, приняв управление страной, Гейдар Алиев принял решительные меры. Его модель сильного центра и быстрой реакции стабилизировала ситуацию. С подписанием «Контракта века» страна укрепила своё стратегическое значение. И политика Дэн Сяопина, и реформа Гейдара Алиева позволили создать макроэкономически комфортные регионы.

Увеличение пропускной способности моста

С 1993 года экономические отношения между Азербайджаном и Китаем развивались исключительно по восходящей линии. За последние 30 лет между Баку и Пекином не зафиксировано ни одного периода напряжённости. В прошлом году отношения двух стран были выведены на уровень стратегического партнёрства. Совместная декларация, подписанная в Астане, открыла новые возможности для расширения сотрудничества.

Высокий уровень политического взаимодействия отражается и на экономике. В прошлом году товарооборот между странами вырос на 21%, достигнув 3,7 миллиарда долларов. Пока что экспорт Азербайджана в Китай ограничен, и торговый баланс остаётся в пользу Китая. Однако существует достаточно возможностей и обоюдная воля для выравнивания этого дисбаланса, в первую очередь за счёт ненефтяного сектора.

Например, китайская сторона уже отмечает растущий интерес к азербайджанскому вину и гранатам. В 2023 году в этой сфере было подписано специальное соглашение о сотрудничестве. Это упростило выход продукции с брендом "Made in Azerbaijan" на китайский рынок. Если раньше Азербайджан стремился попасть на китайский рынок, сегодня уже сам Китай просит об увеличении поставок. Ожидается, что государственный визит Президента Ильхама Алиева в Китай ускорит эти процессы.

Кратчайший путь из Пекина в Европу — через Алят

Благодаря своему геостратегическому положению, Азербайджан находится на пересечении маршрутов Восток–Запад и Север–Юг. Особенно важным стал Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор). Война между Россией и Украиной сделала северный маршрут рискованным, а путь через Иран — политически нестабильным. Это повысило интерес к Среднему коридору.

В интервью агентству «Синьхуа» Президент Ильхам Алиев отметил, что объёмы транзитных перевозок между Азербайджаном и Китаем в 2023 году выросли на 86% и составили 378 тысяч тонн. В 2024 году из Китая в Азербайджан было отправлено 287 контейнерных поездов. Реализуемые при поддержке Китая железнодорожные проекты в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане также повышают значение маршрута.

Приведем один показательный факт: контейнерный поезд, отправленный из китайского порта Сиань, достигает Азербайджана за 11 дней. В целом блок-поезда доходят до Баку за 8–10 дней, а до портов Грузии — за 12 дней. Для сравнения, морской путь занимает гораздо больше времени. Последние инциденты вокруг Ирана и атаки хуситов на морские суда делают железнодорожный путь ещё более актуальным.

Технологическая поддержка экономики Азербайджана

На новом этапе главной целью Азербайджана является не только создание рабочих мест, но и повышение технологической ценности производимой продукции.

Сегодня большая часть импортируемого в страну технологического оборудования — китайского производства. Это свидетельствует о прочной позиции китайских технологий на азербайджанском рынке. Особенно в последние годы лидируют электромобили, автобусы и экологически чистые технологии.

Одной из ключевых тем визита Президента Ильхама Алиева в Китай станет переход от импорта к совместному производству в технологической сфере. Китайские инвестиции в Азербайджан привлекательны по следующим причинам:

  • налоговые льготы в освобождённых от оккупации районах;
  • потенциальный охват рынка в 350 миллионов человек (Турция, Иран, Россия, Ближний Восток);
  • удобная логистическая сеть по направлению в Европу;
  • стабильные и сравнительно дешёвые энергетические ресурсы;
  • высокий уровень грамотности населения (примерно 99%).

Ожидается подписание новых соглашений в области искусственного интеллекта, «зелёных технологий» и ИКТ. Эти шаги не только усилят ненефтяной сектор, но и помогут превратить Азербайджан в технологический центр региона.

Отношения между Азербайджаном и Китаем уже вышли за рамки двустороннего сотрудничества и начинают влиять на будущее всего евразийского пространства. Это партнёрство способствует миру, стабильности и открытию новых экономических возможностей в Южном Кавказе. Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Китай станет началом новой исторической главы. Каждое соглашение, подписанное в Пекине, будет служить не только настоящему, но и будущему развитию.

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