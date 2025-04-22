Сын Эрдогана признался в любви к России

Сын президента Турции Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган заявил в интервью ТАСС, что ему нравится Россия, ее разнообразная природа, культура и кухня.

"Конечно, мне нравится приезжать в Россию. Я был даже в Якутске. Также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи. Россия - огромная страна с невероятным разнообразием природы и культурным богатством", - сказал сын турецкого лидера.

Эрдоган отметил, что кухня в РФ "разнообразная, потому что в России много этносов и культур". "Поэтому кухня богатая, и мне она очень нравится. Кроме того, в России живет много тюркских народов, и их кулинарные традиции тоже вошли в русскую кухню, она во многом нам близка и знакома", - добавил глава Всемирной конфедерации этноспорта.

Источник: ТАСС