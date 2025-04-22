Жертвы минного террора Армении выступили на суде над Рубеном Варданяном: Я потерял двух сыновей в один день - ФОТО

22 апреля был продолжен судебный процесс над Рубеном Варданяном, гражданином Армении, обвиняемым в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики.

На открытом судебном заседании, проведенном в Бакинском военном суде, под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на русский язык, а также выбранным им адвокатом для защиты.

Судебный процесс продолжился допросом потерпевших. Большинство из них стали жертвами разрывов мин, в результате которых у них были ампутированы конечности. Большинство жертв, давших показания, пришли в суд на костылях и с тростями.

Перед началом допроса судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Пострадавший Гасанали Алиев, сообщив в своем показании, что получил ранение в результате разрыва мины, установленной военнослужащими Армении, во время выпаса скота на поле на территории села Гызылоба Тертерского района 4 февраля 2024 года, сказал: «В результате мне ампутировали нижнюю треть левой ноги».

Другой пострадавший Эльнур Аскеров также сообщил, что 18 апреля 2023 года во время выпаса скота в селе Борсунлу Тертерского района он получил травму в результате разрыва мины, заложенной армянскими военнослужащими.

Пострадавший Акиф Гусейнов заявил в своих показаниях, что после оккупации армянскими вооруженными силами села Юсифджанлы Агдамского района, где они проживали, он поселился в селе Афетли. Он сообщил, что его сыновья – Анар, Рази и Байрам, а также внук Гусейн попали на мину по дороге на посевной участок, расположенный на освобожденных от оккупации территориях. Узнав об инциденте, А.Гусейнов сам отправился на территорию. Когда раненые пытались покинуть территорию, произошел разрыв еще одной мины.

В ответ на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева А.Гусейнов сообщил, что в результате разрыва мины погибли его сыновья Рази и Байрам, он сам и другой сын Анар получили тяжелые ранения, внук Гусейн получил легкие ранения и испытал сильную психологическую травму. «В один день я потерял двух сыновей», - сказал он.

Во время инцидента также пострадал сосед Бахруз Абдулов, который находился с ними.

Сын А.Гусейнова Анар Гусейнов, давший показания в качестве потерпевшего лица, и его сосед Бахруз Абдулов в своих показаниях рассказали о случившемся.

Пострадавшие Ниджат Джаббаров и его родственник Рафаэль Байрамов в своих показаниях заявили, что в освобожденной от оккупации части Тертерского района они одновременно попали на мину, части ног были ампутированы.

Алышан Сафаров и Фаиг Сафаров были сотрудниками Управления по эксплуатации дорог. Они сообщили, что в Тертере попали на заложенную на дороге мину и получили ранения.

Давший показания в суде потерпевший Хикмет Абдуллаев сообщил, что был ранен при прохождении воинской службы. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, он сказал, что после Отечественной войны остатки армянской армии и незаконные армянские вооруженные формирования регулярно обстреливали освобожденные от оккупации суверенные территории Азербайджана из крупнокалиберного оружия различных типов и совершали диверсии. Азербайджанская армия, предотвратив провокации, разгромила планы врага.

Сотрудники ANAMA Ядигар Шукюров, Гахраман Рзаев, Неджмеддин Гусейнов, Махир Мустафаев, Самир Гезалов, Али Шукюров, Фарид Джебраиллы, Тельман Зейналов, Бахруз Насиров, Алескер Гулиев рассказали, что во время разминирования попали на мину, получили различные телесные повреждения. Отвечая на вопросы государственного обвинителя, А.Гулиев сказал, что во время разминирования часто встречались мины ПМН и противотанковые мины, а также «мины-сюрпризы». Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, он сказал: «Самые страшные из этих мин - противотанковые и осколочные. Я также видел много мин ОЗМ-72. Она разрывается в воздухе на осколки, это одна из самых опасных мин».

Пострадавший Ильхам Салманов также отметил, что в результате падения на противопехотную мину на освобожденной от оккупации территории села Ашагы Сеидахмедли Физулинского района он получил телесные повреждения различной степени тяжести и ему ампутировали ногу.

Илькнур Алиев рассказал, что при предотвращении провокации вооруженных сил Армении во время прохождения военной службы был ранен в результате взрыва ручной гранаты, брошенной на него.

Натиг Мамедов, Эльнур Аббасзаде, Вюсал Гулиев, Рамин Бабаев и другие сообщили, что получили ранения в результате разрыва мины.

На процессе также были обнародованы заключения судебно-медицинской экспертизы потерпевших.

Очередное заседание суда назначено на 29 апреля.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

Источник: АЗЕРТАДЖ