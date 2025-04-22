Трамп представит свой план по Украине «в течение трех дней»

Президент США Дональд Трамп в течение трех дней раскроет свой мирный план по Украине, который может включать размещение европейских миротворцев в этой стране и их финансовую поддержку со стороны Вашингтона. Об этом пишет газета The New York Post со ссылкой на источники.

«Президент Трамп заявил в понедельник, что на этой неделе он раскроет содержание своего предлагаемого мирного плана по войне в Украине, который может включать размещение европейских войск в охваченной боевыми действиями стране для обеспечения соблюдения предложенного прекращения огня», - говорится в сообщении издания.

При этом, как сообщили источники газеты, США также могут быть вовлечены в миротворческий контингент, но не как «военная сила на местах, а как денежная сила, вместе с третьей стороной».

«Я расскажу вам все подробности в течение следующих трех дней», - приводит издание слова Трампа.

Источник: ТАСС