В «Хезболле» готовы к диалогу по вопросу разоружения

Ливанское шиитское движение «Хезболла» не рассматривает процесс разоружения как угрозу и готово обсуждать передачу оружия исключительно в политико-дипломатической плоскости. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к движению.

«Никто не угрожал нам силовым методом, и никто не будет этого делать. Все вопросы будут решены в диалоге. Мы не воспринимаем негативно ни президента Жозефа Ауна, ни ливанскую армию. Напротив, мы готовы к контакту и поиску решений», — отметил собеседник «Известий».

Ранее генсек «Хезболлы» Наим Касем заявлял, что между движением и вооруженными силами Ливана существует «взаимопонимание и сотрудничество».

«Мы и армия находимся в одном окопе против Израиля». Президент — первое лицо, которое должно определить механизм начала диалога, и мы готовы принять участие в этом процессе в подходящее время», — сказал лидер движения.