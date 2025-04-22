NYP: Киев готов отказаться от 20 процентов территорий

Киев в рамках урегулирования конфликта, по-видимому, готов отказаться от 20% территорий, пока это будет считаться признанием «де-факто», а не «де-юре», пишет газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации.

«Чиновник заявил, что Украина, по-видимому, «готова отказаться от 20% ... территории», пока это будет считаться признанием территории «де-факто», а не «де-юре», - пишет издание.

Как сообщил чиновник, представители Киева на переговорах с американской делегацией на прошлой неделе были особенно озабочены частью соглашения, касающейся «территорий», имея в виду вошедшие в состав РФ по итогам референдумов новые регионы.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в контексте урегулирования на Украине обсуждал «вопрос территорий», который, по его словам, может быть частично решен. Агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, сообщало, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире в Украине. При этом в материалы отмечалось, окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли.

Источник: РИА Новости