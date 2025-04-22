Армянская жена проармянского экс-сенатора США осуждена за взяточничество

Жена бывшего американского сенатора-демократа Боба Менендеса Надин Менендес (урожденная Арсланян) была осуждена в понедельник за то, что сговорилась со своим мужем с целью получения взяток в виде наличных денег, золотых слитков и роскошного автомобиля от трех людей из Нью-Джерси, искавших помощи в деловых отношениях или решении юридических проблем, пишет CNN.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт по всем пунктам в том же федеральном суде в Манхэттене, где в прошлом году другие присяжные признали виновным ее мужа Боба Менендеса по многим из тех же обвинений. Менендес должен начать отбывать свой 11-летний тюремный срок в июне этого года.

Вынесение приговора Надин Менендес назначено на 12 июня, через шесть дней после того, как ее муж, как ожидается, явится в тюрьму.

Доказательства, представленные присяжным в ходе трехнедельного судебного разбирательства, отслеживали хронологию бурного романа между парой, который начался в 2018 году и продолжился после того, как в сентябре 2023 года против них были выдвинуты уголовные обвинения. Во время судебного разбирательства прокуроры неоднократно заявляли, что пара Менендес-Арсланян были «соучастниками преступлений».

Во время рейда 2022 года на дом пары в Энглвуд-Клиффс, штат Нью-Джерси, агенты ФБР обнаружили золотые слитки на сумму около $150 000 и $480 000 наличными, набитые в ботинки, коробки из-под обуви и куртки. В гараже находился кабриолет Mercedes-Benz - также предполагаемая взятка.

И Надин, и Боб Менендес заявили, что они невиновны и никогда не брали никаких взяток.

Первоначально их должны были судить вместе с тремя бизнесменами, но суд над Надин Менендес был отложен год назад после того, как у нее диагностировали рак груди и сделали операцию.

71-летний Боб Менендес ушел из Сената в августе прошлого года после вынесения ему обвинительного приговора. До предъявления обвинений он был председателем влиятельного Комитета Сената по иностранным делам.

Прокуроры обвинили Надин Менендес в содействии даче взяток сенатору примерно в то время, когда они начали встречаться, в период, предшествовавший их женитьбе осенью 2020 года.

В то время она рисковала потерять свой дом в Энглвуд-Клиффс, после того как потеряла почти $20000 долларов ипотечных платежей, как показали судебные показания. Давний друг Ваэль Хана предоставил наличные, чтобы спасти дом, и прокуроры заявили, что взамен сенатор начал помогать Хане сохранять монополию в бизнесе, который последний организовал с прежним египетским правительством, чтобы сертифицировать импортируемое им мясо как соответствующее религиозным требованиям (халяльное).

Также Надин Менендес нуждалась в новой машине, поскольку ее прежний автомобиль был уничтожен после того как она на нем сбила насмерть переходившего улицу пешехода (ей не предъявили обвинений в аварии). Прокуроры заявили, что бизнесмен Хосе Урибе подарил ей Mercedes-Benz, а взамен Боб Менендес использовал свое влияние, чтобы оказать давление на генпрокуратуру Нью-Джерси, дабы прекратить расследование в отношении некоторых подельников Урибе.

Прокуроры заявили, что еще больше взяток наличными и золотом пара получила от Фреда Дайбеса, известного застройщика, который, по словам прокуроров, хотел, чтобы сенатор защитил его от уголовного дела, с которым он столкнулся в Нью-Джерси. Прокуроры заявили, что Боб Менендес также помог Дайбесу получить инвестиции в размере $95 млн из катарского инвестиционного фонда.

58-летнюю Надин Менендес прокуроры на суде описали как ключевую фигуру в схеме, которая позволяла сенатору общаться с бизнесменами и должностными лицами египетского правительства.

Помимо осуждения за взяточничество, Боб Менендес также был осужден за действия в качестве агента египетского правительства. Прокуроры заявили, что в обмен на некоторое «вознаграждение» он написал письмо в интересах египетских чиновников, чтобы передать его своим коллегам-сенаторам с целью устранить их обеспокоенность по поводу нарушений прав человека в Египте и призвать их снять заморозку с военной помощи Каиру в размере $300 млн.

Барри Коберн, адвокат Надин Менендес, в своих заключительных выступлениях перед присяжными утверждал, что имеющихся доказательств недостаточно для вынесения обвинительного приговора. «То, о чем мы здесь говорим, не доказано», — сказал он. По его словам, отношения сенатора с бизнесменами — это именно то, что политик должен делать для своих избирателей.

В своем опровержении помощник прокурора США Дэниел Риченталь призвал присяжных признать Надин Менендес виновной, назвав доказательства против нее «последовательными и неопровержимыми».

Урибе признал себя виновным и дал показания против остальных. Хана и Дайбес были осуждены вместе с сенатором. Хана был приговорен к восьми годам тюремного заключения, а Дайбес получил семь лет за решеткой.