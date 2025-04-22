В Ватикане началось прощание с Папой Франциском

Прощание с Папой Римским Франциском, умершим 21 апреля, началось в капелле его ватиканской резиденции - доме «Святой Марфы».

Пока прощаться с Франциском приходят члены курии, сотрудники Ватикана, его ассистенты и обслуживающий персонал, пояснили в службе печати Святого престола. В среду гроб с телом должен быть выставлен в соборе Святого Петра для публичного прощания, которое продлится три дня. Окончательно дату похорон должны утвердить в течение дня кардиналы, которые собрались на конгрегацию для решения текущих вопросов. Ожидается, что похороны состоятся в субботу, 26 апреля. По ватиканским канонам, понтифик должен быть похоронен через 4-6 дней после смерти. О своем намерении прибыть на похороны заявил уже ряд лидеров, включая президента США Дональда Трампа и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Захоронен Франциск по собственному желанию будет в базилике Санта-Мария-Маджоре (Богоматери Великой). В обнародованном накануне завещании от 2022 года понтифик указал точное место, где хочет покоиться. Расходы на его погребение оплачены благотворителем, как указано в завещании.

88-летний Франциск умер в понедельник утром после инсульта, который вызвал кому и остановку сердца. Только накануне в Пасху, которую впервые за 11 лет отмечали вместе и православные, и католики, он благословил верующих и даже проехал по площади Святого Петра на «папамобиле». В феврале и марте от лечился от тяжелого воспаления легких в больнице и проходил реабилитацию, ему был рекомендован полный покой.

Источник: ТАСС