Альберт Исаков: Армянский шовинизм и радикальный национализм сломали судьбы людей

Армянское общество стало жертвой лживой пропаганды радикальных и шовинистических организаций и не смогло отличить правду от лжи.

Как сообщает Report, об этом заявил блогер Альберт Исаков на встрече в Центре анализа международных отношений в Баку.

По его словам, эта пропаганда сломала жизни многих азербайджанцев и армян-выходцев из Азербайджана.

«Мы говорим о перспективах мира между Азербайджаном и Арменией, но учитывая через что нам пришлось пройти, это больше похоже на философский вопрос», - отметил Исаков.

Он рассказал, что начал вести видеоблог, чтобы поделиться болью, которую война принесла в его семью. И был удивлен большим откликом со стороны азербайджанцев, в том числе изгнанных из Западного Азербайджана и вынужденных переселенцев из Карабаха.

«Я увидел огромный пласт человеческого сострадания. Люди приходили ко мне со своими трагическими историями и болью», - сказал блогер. По его мнению, ответственность за разрушенные судьбы несет армянский шовинизм и радикальный национализм.

Исаков считает, что сейчас сложно представить мирное сосуществование армян и азербайджанцев в одном обществе. Особенно тяжело это дается армянской стороне. «Армянское общество зашло в тупик своего развития, если это можно назвать развитием. Их сознание ищет выход. Я общаюсь с людьми из Армении, и пока они не могут представить, как жить бок о бок с азербайджанцами», - подытожил он.

Напомним, что видеоблогер Альберт Исаков, уроженец Баку с армянскими и еврейскими корнями, разместил на своем канале архивные кадры выступления первого президента Армении Левона Тер-Петросян, где он встречался с членами террористической организации «Еркрапа». Встреча проходила 23 июля 1993 года, в день оккупации Агдама.

В видеоматериале Тер-Петросян открыто прибегал к шовинистической риторике по отношению к азербайджанскому народу, и говорил о вкладе армянской террористической организации «Еркрапа» в процесс изгнания азербайджанцев из Карабаха и Восточного Зангезура.