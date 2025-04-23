В Турции заявили об отсутствии сообщений о жертвах после землетрясений - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясений в Стамбуле нет, заявило турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

«В результате инспекций на местах, проведенных нашими соответствующими учреждениями, и анализа сообщений, полученных центром экстренного вызова 112, на данный момент нет сообщений о каких-либо жертвах или разрушениях», - говорится в заявлении AFAD.

15:15

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил об отсутствии сообщений об обрушении домов после мощного землетрясения в Стамбуле.

«Пока что мы не получали никаких просьб о помощи, таких как «наш дом, наше здание рухнуло», - сказал Ерликая, подключившись к прямому эфиру на гостелеканале TRT Haber.

15:01

Власти Турции начали оценку ущерба после землетрясения магнитудой 6,2 балла в Стамбуле.

Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в своем аккаунте в соцсети X, передает NTV.

«‎В связи с землетрясением, которое также ощущалось в соседних провинциях, Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и все команды наших соответствующих учреждений приступили к оценке ущерба»‎, — говорится в сообщении руководителя ведомства.

Информации о пострадавших пока нет, также отметил он.

14:20

Сильное землетрясение произошло около 12:50 по местному времени (13:50 по Баку) в Стамбуле.

По данным телеканала TRT, оно ощущалось во всем районе Мраморного моря. Как сообщают сейсмологи, магнитуда землетресения составила 6,2, передает ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в 44 км юго-западнее Стамбула.

13:58

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Турции.

Эпицентр подземных толчков находился в 44 км юго-западнее Стамбула.