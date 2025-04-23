Вэнс грозит выходом из переговоров: США выдвинули ультиматум Украине и РФ

США могут выйти из посредничества между Украиной и РФ.

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что ждет положительного ответа сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Вэнса.

Соединенные Штаты Америки готовы выйти из процесса посредничества между Россией и Украиной, если не получат положительного ответа на свое предложение.

«Мы выйдем из посредничества между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа. Мы представили четкое и справедливое предложение как россиянам, так и украинцам», - заявил Вэнс.