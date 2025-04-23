Вэнс грозит выходом из переговоров: США выдвинули ультиматум Украине и РФ
США могут выйти из посредничества между Украиной и РФ.
Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что ждет положительного ответа сторон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Вэнса.
Соединенные Штаты Америки готовы выйти из процесса посредничества между Россией и Украиной, если не получат положительного ответа на свое предложение.
«Мы выйдем из посредничества между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа. Мы представили четкое и справедливое предложение как россиянам, так и украинцам», - заявил Вэнс.
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