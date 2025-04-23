Суд продлил на два месяца арест владельцу Melissa Group

Хатаинский районный суд продлил еще на два месяца срок ареста владельцу строительной компании Melissa Group Галибу Мамедову, обвиняемому в незаконном сносе дома, в котором находились люди.

Как сообщает Report, решение было вынесено на судебном заседании под председательством судьи Фуада Ахундова.

Также продлен срок ареста Галы Эйнуллаева, работавшего водителем экскаватора в строительной компании Melissa Group, который был арестован в связи с незаконным сносом дома гражданина.

Галиб Мамедов и Гала Эйнуллаев были заключены под стражу в прошлом месяце после того, как в соцсетях распространились кадры незаконного сноса жилого дома, в котором находились люди, на территории Алатава Ясамальского района Баку.

Обоим лицам предъявлено обвинение по статье 186.2.1 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества с причинением крупного ущерба потерпевшему) Уголовного кодекса.

Напомним, что в прошлом месяце были задержаны владелец строительной компании Melissa Group Галиб Мамедов и работавший в этой компании водителем экскаватора Гала Эйнуллаев, проводившие работы по сносу на территории Алатава в Ясамальском районе города Баку. Позднее в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.