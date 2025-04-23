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В Казахстане проверят Sputnik Казахстан на предмет нарушения законов

First News Media16:16 - Сегодня
В Казахстане проверят Sputnik Казахстан на предмет нарушения законов

Министерство культуры и информации Казахстана проверит местное представительство медиагруппы «Россия сегодня» Sputnik Казахстан на предмет нарушения законодательства республики.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявила министр культуры и информации республики Аида Балаева.

«Буду разбирать правовые аспекты. И, соответственно, конечно, если мы, наши юристы, обнаружат, что действительно нарушаются наши законы, то обязательно мы отправим официальные предписания этому ресурсу», - указала она на брифинге, отвечая на вопрос одного из казахстанских изданий о реакции ведомства на то, что Sputnik Казахстан писал о казахстанце, участвующем в так называемой «специальной военной операции» России против Украины.

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