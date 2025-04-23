Президент Палестины призвал ХАМАС передать оружие и управление Газой ПНА

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал радикальное палестинское движение ХАМАС отпустить удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.

Трансляцию его выступления на заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины (ООП) в Рамалле вел телеканал Al Hadath.

«Наш самый главный приоритет сейчас - это прекращение войны на истребление, которой подвергается сектор Газа. Это должно закончиться, в Газе каждый день погибают сотни людей. Перестаньте давать израильтянам повод, освободите их (заложников - прим. ТАСС)», - обратился к ХАМАС президент Палестины. Он также призвал радикалов передать оружие и управление Газой Палестинской национальной администрации (ПНА) на Западном берегу реки Иордан и преобразоваться в политическую партию, деятельность которой «была бы регламентирована международным правом».

«Мир на Ближнем Востоке возможен в случае окончания израильской оккупации и создания независимого Государства Палестина, а для этого нам необходимо решить существующие разногласия и ликвидировать межпалестинский раскол», - убежден Аббас. По мнению главы ПНА, ХАМАС, захватив власть в Газе в 2007 году, «навлек на анклав шесть военных конфликтов» и «дал Израилю повод» для текущих боевых действий.

15 января Израиль и ХАМАС договорились об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в анклаве. Соглашение, включающее в себя три этапа, вступило в силу 19 января, его первая фаза закончилась в субботу 1 марта. Предполагалось, что за время действия первой фазы соглашения стороны договорятся о реализации второго этапа прекращения огня, однако этого так и не произошло. 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США. По последним данным израильской стороны, ХАМАС и его союзники продолжают удерживать в секторе Газа 59 заложников.

Источник: ТАСС