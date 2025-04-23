 В Стамбуле при землетрясении пострадали 236 человек - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Стамбуле при землетрясении пострадали 236 человек - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:20 - 23 / 04 / 2025
В Стамбуле при землетрясении пострадали 236 человек - ОБНОВЛЕНО

Почти 240 турецких граждан получили травмы при землетрясении в районе Стамбула и его окрестностей в среду.

Об этом сообщил глава Минздрава Турции Кемаль Мемишоглу в оперативном штабе департамента ЧС.

"В общей сложности 236 наших граждан получили травмы после землетрясения, в основном вследствие того, что в панике выпрыгивали из домов. Из них 173 непосредственно в Стамбуле", - сказал министр, добавив, что большинству пострадавших госпитализация не потребовалась.

"Помощь им была оказана на месте", - отметил он.

17:21

Управление губернатора провинции Стамбул сообщило, что в результате землетрясения магнитудой 6,2 пострадал 151 человек, жертв нет.

«Продолжается лечение 151 гражданина, пострадавшего в результате совершенных в панике прыжков с высоты. Их жизням ничего не угрожает. Жертв нет. Разрушений жилых домов в городе в целом нет. В районе Фатих рухнуло заброшенное здание. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал», - приводит заявление властей провинции телеканал Habertürk.

Также губернатор сообщил, что после землетрясения «не зарегистрировано никаких негативных последствий, которые могли бы повлиять на энергоснабжение, газовую инфраструктуру, водоснабжение и канализацию».

Источник: ТАСС

Поделиться:
906

Актуально

Повестка Президента

​​​​​​​Визит, меняющий векторы: Баку и Пекин открывают новую главу ...

Политика

Община: Армения выступает против наших шагов по раскрытию истины и служению ...

В мире

В Турции заявили об отсутствии сообщений о жертвах после землетрясений - ВИДЕО - ...

Lifestyle

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери ...

В мире

Трамп - Зеленскому: Либо мир сейчас, либо поражение через три года

В Евросоюзе рассматривают жесткие пошлины против США

Песков: Отставка Зеленского не входит в число требований России для переговоров

В Иреване сожгли флаги Азербайджана и Турции - ВИДЕО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Британский антрополог утверждает, что вычислил, где находятся останки Иисуса Христа

В Турции заявили об отсутствии сообщений о жертвах после землетрясений - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Reuters: Умер Папа Римский Франциск

Все руководители стран СНГ 9 мая приедут в Москву

Последние новости

Трамп - Зеленскому: Либо мир сейчас, либо поражение через три года

Сегодня, 00:00

В Евросоюзе рассматривают жесткие пошлины против США

23 / 04 / 2025, 23:40

Сахиба Гафарова провела телефонный разговор с председателем ВНСТ Нуманом Куртулмушем

23 / 04 / 2025, 23:20

Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и АБР - ФОТО

23 / 04 / 2025, 23:00

Песков: Отставка Зеленского не входит в число требований России для переговоров

23 / 04 / 2025, 22:40

В Баку задержан мужчина, расплачивавшийся за покупки украденной банковской картой

23 / 04 / 2025, 22:20

Азербайджан завоевал первую медаль на чемпионате Европы по дзюдо

23 / 04 / 2025, 22:00

В Иреване сожгли флаги Азербайджана и Турции - ВИДЕО

23 / 04 / 2025, 21:40

В Стамбуле при землетрясении пострадали 236 человек - ОБНОВЛЕНО

23 / 04 / 2025, 21:20

Община: Армения выступает против наших шагов по раскрытию истины и служению примирения

23 / 04 / 2025, 21:00

Мать одной из пропавших в Баку несовершеннолетних девушек рассказала интересные детали

23 / 04 / 2025, 20:40

Али Асадов провел телефонный разговор с вице-президентом Турции

23 / 04 / 2025, 20:20

Трамп пообещал снизить пошлины на товары из Китая

23 / 04 / 2025, 20:00

На северо-востоке Азербайджана мост пришел в аварийное состояние, затруднено сообщение с более чем 30 селами

23 / 04 / 2025, 19:40

Аллахшукюр Пашазаде посетит Испанию

23 / 04 / 2025, 19:20

​​​​​​​Подписаны азербайджано-китайские документы по развитию торгово-экономических отношений - ФОТО

23 / 04 / 2025, 19:00

​​​​​​​Визит, меняющий векторы: Баку и Пекин открывают новую главу стратегического партнерства

23 / 04 / 2025, 18:45

Состоялось очередное заседание Комиссии по амнистии

23 / 04 / 2025, 18:30

Управление образования Гянджи прокомментировало драку школьников - ОБНОВЛЕНО

23 / 04 / 2025, 18:15

В Азербайджане обвиняемый в передаче данных Армении приговорен к 15 годам лишения свободы

23 / 04 / 2025, 18:02
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50