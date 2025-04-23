В Стамбуле при землетрясении пострадали 236 человек - ОБНОВЛЕНО

Почти 240 турецких граждан получили травмы при землетрясении в районе Стамбула и его окрестностей в среду.

Об этом сообщил глава Минздрава Турции Кемаль Мемишоглу в оперативном штабе департамента ЧС.

"В общей сложности 236 наших граждан получили травмы после землетрясения, в основном вследствие того, что в панике выпрыгивали из домов. Из них 173 непосредственно в Стамбуле", - сказал министр, добавив, что большинству пострадавших госпитализация не потребовалась.

"Помощь им была оказана на месте", - отметил он.

17:21

Управление губернатора провинции Стамбул сообщило, что в результате землетрясения магнитудой 6,2 пострадал 151 человек, жертв нет.

«Продолжается лечение 151 гражданина, пострадавшего в результате совершенных в панике прыжков с высоты. Их жизням ничего не угрожает. Жертв нет. Разрушений жилых домов в городе в целом нет. В районе Фатих рухнуло заброшенное здание. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал», - приводит заявление властей провинции телеканал Habertürk.

Также губернатор сообщил, что после землетрясения «не зарегистрировано никаких негативных последствий, которые могли бы повлиять на энергоснабжение, газовую инфраструктуру, водоснабжение и канализацию».

Источник: ТАСС