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В Албании задержали гражданина Азербайджана, находившегося в розыске

First News Media17:48 - Сегодня
В Албании задержали гражданина Азербайджана, находившегося в розыске

Гражданин Азербайджана, находившийся в розыске, задержан в Албании.

Об этом сообщили 1news.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В соответствии с требованиями Европейской конвенции «Об экстрадиции» от 13 декабря 1957 года, ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджана Салманова Эльшана Вахид оглу было удовлетворено уполномоченными органами Албании.

По данным прокуратуры, были выявлены обоснованные подозрения в совершении Салмановым повторного мошенничества. На этом основании было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого, и он был объявлен в международный розыск за уклонение от следствия.

Салманов был найден и арестован в октябре 2024 года в городе Ринас (Албания).
В настоящее время принимаются необходимые меры для его экстрадиции в Азербайджан.

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