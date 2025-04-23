Пожары в Израиле: пламя добралось до домов и железной дороги

На фоне сильной жары сразу в нескольких районах Израиля начались лесные пожары. Об этом сообщает портал Ynet.

«Десятки бригад, самолетов и вертолетов работают над тушением пожара, который распространился на дома и железнодорожные пути в районе Мазкерет-Батья и Бейт-Шемеша. В пожарной охране объявлена всеобщая мобилизация», — говорится в статье.

Отмечается, что из-за возгораний было остановлено движение поездов на нескольких направлениях. Пожары наблюдаются и в других районах.

Возгорания начались из-за засухи, которую вызвала жара. Местами температура воздуха достигала +34 градусов.