Аллахшукюр Пашазаде посетит Испанию

Председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 24 апреля посетит Королевство Испания.

Как сообщили в пресс-службе УМК, по приглашению заместителя генерального секретаря ООН, верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса А. Пашазаде примет участие в первом мероприятии совместной инициативы организаций «Альянс цивилизаций ООН» и «Религии за мир» под названием «Призыв к миру, прекращению войн и уважению международного права».

Цель круглого стола и памятного мероприятия с участием религиозных лидеров, которое пройдет 25-26 апреля, в 88-ю годовщину трагической бомбардировки исторического испанского города Герника, является поощрение призыва к миру, поддержка уважения международного права, усиление чувства осуждения войн.