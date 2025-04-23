Президент США Дональд Трамп пообещал снизить пошлины на товары из Китая и подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» с главой КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает CNN.

Трамп пообещал, что тарифы на китайские товары «существенно снизятся, но они не будут нулевыми».

«145% - это очень высоко, и это не будет такой высоко. Они не будут таким высоким. Их существенно снизят. Но они не будут нулевыми», — сказал Трамп.

Трамп также настаивал, что у него «очень хорошие отношения» с Си Цзиньпином. На вопрос, собираются ли США играть жестко с Китаем или Си, чтобы заключить сделку, Трамп быстро ответил: «Нет».

«Нет, нет, мы будем очень добры. Они будут очень хорошие, и мы увидим, что произойдет», — добавил президент.

Президент США добавил, что, по его мнению, Китай должен заключить соглашение, потому что иначе Пекин не сможет вести дела в США.

«Я думаю, что мы будем жить вместе очень счастливо и в идеале будем работать вместе, поэтому я думаю, что все получится очень хорошо», — сказал он.