США потребовали от Британии снижения пошлин на автомобили
Администрация США потребовала от Великобритании снизить пошлины на американские автомобили с 10 до 2,5%.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Также, по данным издания, в Вашингтоне стремятся добиться от Лондона смягчения условий импорта американской сельскохозяйственной продукции и пересмотреть правила определения происхождения товаров.
Полный список требований пока не известен.
Сейчас США облагают импорт из Великобритании пошлинами в размере 10%.
Источник: Gazeta.Ru
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