США потребовали от Британии снижения пошлин на автомобили

Администрация США потребовала от Великобритании снизить пошлины на американские автомобили с 10 до 2,5%.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Также, по данным издания, в Вашингтоне стремятся добиться от Лондона смягчения условий импорта американской сельскохозяйственной продукции и пересмотреть правила определения происхождения товаров.

Полный список требований пока не известен.

Сейчас США облагают импорт из Великобритании пошлинами в размере 10%.

Источник: Gazeta.Ru