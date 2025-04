Хикмет Гаджиев показал подготовку к официальной встрече Ильхама Алиева в Китае - ВИДЕО

Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в «Х» видеокадрами с подготовки церемонии официальной встречи Президента Ильхама Алиева, находящегося с государственным визитом в Китайской Народной Республике.

«Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Китай. Подготовка и последние штрихи к официальной церемонии встречи», - написал Х.Гаджиев.

State visit to China by President İlham Aliyev. Preparations and final touch for official welcoming ceremony. pic.twitter.com/IgTNk4nPfc