Отставка украинского лидера Владимира Зеленского не входит в число требований России по урегулированию конфликта двух стран.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point.

"Это не является одним из наших требований, но даже если бы сегодня было подписано соглашение с Зеленским, люди могли бы позже выступить на Украине и юридически поставить под сомнение его легитимность", - подчеркнул он.

Напомним, что 20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Конституция республики запрещает проведение выборов главы государства, пока в стране действует военное положение. Оно регулярно продлевается в Украине на фоне продолжения боевых действий.