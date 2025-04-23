Замминистра науки и образования принял участие в открытии Центра STEAM в Узбекистане - ФОТО

Заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы принял участие в церемонии открытия недавно созданного при поддержке Азербайджанского государства Центра STEAM в Ташкенте.

Выступая на открытии Центра STEAM, созданного на основе азербайджанского опыта в Национальном институте педагогического мастерства имени Абдуллы Авлони, замминистра подчеркнул важность реализации совместных проектов и обмена опытом с Узбекистаном в этом направлении.

В свою очередь министр дошкольного и общего образования Республики Узбекистан Хилола Умарова высоко оценила опыт Азербайджана в сфере STEAM, отметив, что расширение сотрудничества в этом направлении и реализация совместных инициатив будут полезны для систем образования обеих стран.

Было отмечено, что существующие условия в Центре, который состоит из 9 лабораторий, конференц-залов и административных помещений, будут играть важную роль в применении современных возможностей и инноваций в образовании. Посредством этих инструментов можно будет развивать навыки творческого мышления у дошкольников и учащихся начальной школы при помощи устройств проектного обучения.

В рамках визита заместитель министра также посетил Национальный институт педагогического профессионализма имени Абдуллы Авлони в Ташкенте, где ознакомился с экспозициями и мемориальным музеем, а также посетил библиотеку и учебные лаборатории института.