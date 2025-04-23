Поцелуи в ноги и СВО как повод «умереть»: спектакль имени Симоньян - ВИДЕО

Маргарита Симоньян, известная своим многолетним вкладом в фабрику ненависти, вдруг неожиданно обнаружила в себе трепетную сентиментальность. Произошло это на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

После того как ее муж, режиссер и штатный продвигатель великорусского неоимперского шовинизма Тигран Кеосаян оказался в больнице в бессознательном состоянии, Симоньян решила — если это кома, то она… поедет на СВО. Умереть. На второй день.

Пауза. Аплодисменты. Занавес.

«Я просто не могу больше жить», — говорит та самая женщина, которая годами с телеэкранов доказывала, что умирать — это почетно, лишь бы за «Россию-матушку», желательно на чужой земле. Героиня федерального вещания из уюта московской квартиры — прямиком на фронт. Правда, по ее признанию, «меня там грохнут на второй день», так что героизм строго в ограниченной дозировке — чисто символически.

Но перед этим — драма в лучших традициях армяно-российского телекича. Маргарита рассказывает, как Кеосаян «моргает в ответ», «шевелит пальцами на ногах», когда она их целует, и «открывает рот», когда она говорит «пойдем домой». Вся эта сцена чем-то напоминает дешевый сериал на ТНТ — но с элементами хоррора и оттенком геополитики.

Ведь это тот самый Кеосаян, который угрожал соседним странам «ракетами», «ответами», «наказаниями». А теперь его спутница жизни уговаривает его «пойти домой» и целует ему ступни, будто надеется, что хотя бы один палец на ноге выпрямится в форме буквы Z. Патриотизм, видимо, в семье сохраняется до последней фаланги.

Кстати, дети — как следует из рассказа — останутся с сестрой. Детали бытовой логистики Симоньян выдала с тем же жаром, с каким раньше объясняла, почему другие матери должны «отдавать сыновей Родине». Правда, теперь, когда речь зашла о личной утрате, Маргарита вдруг осознала: смерть — это не сюжетная строка для эфира, а вполне ощутимая перспектива. Вот только у большинства матерей не было ни возможности уехать, ни шанса вернуться — ни даже телекамеры, чтобы попрощаться на миллионной аудитории.

Впрочем, если Симоньян действительно решит реализовать свою «героическую мечту» — никто не удерживает. Более того, для соблюдения исторической иронии, было бы логично, чтобы это «воссоединение» с супругом произошло не на «новых территориях», а в палате с табличкой «интенсивная терапия». Там, где звезды федерального вещания наконец встретятся с последствиями своей же риторики — лицом к лицу, без грима и телесуфлера.