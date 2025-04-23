 Поцелуи в ноги и СВО как повод «умереть»: спектакль имени Симоньян - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Мнение

Поцелуи в ноги и СВО как повод «умереть»: спектакль имени Симоньян - ВИДЕО

First News Media12:45 - Сегодня
Поцелуи в ноги и СВО как повод «умереть»: спектакль имени Симоньян - ВИДЕО

Маргарита Симоньян, известная своим многолетним вкладом в фабрику ненависти, вдруг неожиданно обнаружила в себе трепетную сентиментальность. Произошло это на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

После того как ее муж, режиссер и штатный продвигатель великорусского неоимперского шовинизма Тигран Кеосаян оказался в больнице в бессознательном состоянии, Симоньян решила — если это кома, то она… поедет на СВО. Умереть. На второй день.

Пауза. Аплодисменты. Занавес.

«Я просто не могу больше жить», — говорит та самая женщина, которая годами с телеэкранов доказывала, что умирать — это почетно, лишь бы за «Россию-матушку», желательно на чужой земле. Героиня федерального вещания из уюта московской квартиры — прямиком на фронт. Правда, по ее признанию, «меня там грохнут на второй день», так что героизм строго в ограниченной дозировке — чисто символически.

Но перед этим — драма в лучших традициях армяно-российского телекича. Маргарита рассказывает, как Кеосаян «моргает в ответ», «шевелит пальцами на ногах», когда она их целует, и «открывает рот», когда она говорит «пойдем домой». Вся эта сцена чем-то напоминает дешевый сериал на ТНТ — но с элементами хоррора и оттенком геополитики.

Ведь это тот самый Кеосаян, который угрожал соседним странам «ракетами», «ответами», «наказаниями». А теперь его спутница жизни уговаривает его «пойти домой» и целует ему ступни, будто надеется, что хотя бы один палец на ноге выпрямится в форме буквы Z. Патриотизм, видимо, в семье сохраняется до последней фаланги.

Кстати, дети — как следует из рассказа — останутся с сестрой. Детали бытовой логистики Симоньян выдала с тем же жаром, с каким раньше объясняла, почему другие матери должны «отдавать сыновей Родине». Правда, теперь, когда речь зашла о личной утрате, Маргарита вдруг осознала: смерть — это не сюжетная строка для эфира, а вполне ощутимая перспектива. Вот только у большинства матерей не было ни возможности уехать, ни шанса вернуться — ни даже телекамеры, чтобы попрощаться на миллионной аудитории.

Впрочем, если Симоньян действительно решит реализовать свою «героическую мечту» — никто не удерживает. Более того, для соблюдения исторической иронии, было бы логично, чтобы это «воссоединение» с супругом произошло не на «новых территориях», а в палате с табличкой «интенсивная терапия». Там, где звезды федерального вещания наконец встретятся с последствиями своей же риторики — лицом к лицу, без грима и телесуфлера.

Поделиться:
445

Актуально

Xроника

В Пекине подписаны азербайджано-китайские документы - ФОТО

В мире

В Турции власти проводят оценку ущерба от землетрясения в Стамбуле - ВИДЕО - ...

Общество

Погода на четверг: В Азербайджане ожидается до 30° тепла

Мнение

Кризис либерального миропорядка и «диктатуры обмана»: в чем неправы Сергей ...

Мнение

Поцелуи в ноги и СВО как повод «умереть»: спектакль имени Симоньян - ВИДЕО

Фархад Мамедов: Азербайджан – Китай: совпадение интересов и целей

Новый центр мирового порядка: Маршрут Баку–Пекин

Почему изменение Конституции Армении — не жест доброй воли, а правовая необходимость

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Стратегический тандем: Баку и Тбилиси задают правила игры

Стратегическое партнерство на фоне глобальных перемен: Баку и Пекин «сверяют часы»

Ильгар Велизаде о трехсторонней встрече в Тбилиси: Южнокавказская платформа отвечает вызовам сегодняшнего дня

Манифест одной фотографии: Шах и мат в регионе

Последние новости

В Турции власти проводят оценку ущерба от землетрясения в Стамбуле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:01

Наркокурьеры на Toyota Prius задержаны на границе с Ираном

Сегодня, 14:59

Azer Turk Bank присоединился к международной платежной системе Китайской Народной Республики - UnionPay

Сегодня, 14:44

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей

Сегодня, 14:43

Оползень обрушил дорогу в Азербайджане

Сегодня, 14:42

На Аллее Славы в Баку зажглась звезда Рустама Ибрагимбекова - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:38

Особый подарок от «Nar» на концерт «OneRepublic»: будь ближе всех к сцене

Сегодня, 14:24

Иреван рассмотрит предложение Баку об участии в Играх СНГ в Азербайджане

Сегодня, 14:22

Вэнс грозит выходом из переговоров: США выдвинули ультиматум Украине и РФ

Сегодня, 14:20

Новое назначение в Госагентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации

Сегодня, 14:00

Посол: Прокладка волоконно-оптических линий связи по дну Каспия может завершиться в следующем году

Сегодня, 13:57

Погода на четверг: В Азербайджане ожидается до 30° тепла

Сегодня, 13:35

Председатель Центрального банка Азербайджана озвучил прогноз цены на нефть в текущем году

Сегодня, 13:30

В Сумгайыте расследован факт незаконной вырубки деревьев, материалы направлены в Генпрокуратуру

Сегодня, 13:25

Стартовала регистрация волонтеров на III Игры СНГ в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 13:20

Президент Ильхам Алиев посетил Памятник народным героям в Пекине

Сегодня, 13:15

Лондонские переговоры по Украине отменили

Сегодня, 13:12

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Государственного Совета Китая - ФОТО

Сегодня, 13:03

В Азербайджане готовят Госпрограмму по развитию рыболовства

Сегодня, 13:01

От имени Председателя Китая Си Цзиньпина дан официальный прием в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Сегодня, 13:00
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50