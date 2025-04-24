Трамп - Зеленскому: Либо мир сейчас, либо поражение через три года

Владимиру Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что Зеленскому нечем похвастать, так как ситуация на Украине страшная.

«Ситуация на Украине страшная – он может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Президент США также отреагировал на претензии главы киевского режима относительно статуса Крыма, задав вопрос, почему Киев тогда не сражался за него 11 лет назад. Трамп также раскритиковал Зеленского за «подстрекательные заявления», которые, по его мнению, усложняют процесс урегулирования конфликта на Украине.