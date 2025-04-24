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Стала известна предварительная дата выборов папы Римского

First News Media14:15 - Сегодня
Стала известна предварительная дата выборов папы Римского

Конклав, закрытые выборы Папы Римского, может быть собран с 5 мая. На эту дату указывает принятый на конгрегации кардиналов ритуальный календарь, хотя окончательно она будет установлена только после похорон 26 апреля.

Как сообщили в Службе печати Святого престола, на заседании конгрегации (собрания) кардиналов в среду было установлено, что новендиал (девятидневный траур по Папе Римскому) будет соблюдаться со дня похорон до 4 мая. Первый ритуал будет проведен в день похорон, затем он будет ежедневным в соборе Святого Петра с участием разных представителей Римско-католической церкви и во главе разных кардиналов.

В ходе конгрегации, на которой решаются текущие вопросы периода вакантного Апостольского престола, пока участвуют 103 кардинала, уточнили в Службе печати Святого престола. В Ватикане ожидаются другие иерархи.

Коллегия кардиналов насчитывает 252 князя церкви, из них в конклаве примут участие 135, у которых есть право голоса. К ним относятся кардиналы в возрасте до 80 лет, и каждый из них может считаться потенциальным претендентом на папский престол. Конклав проходит в Сикстинской капелле. Каждый день проводятся по четыре голосования. Для избрания Папой Римским необходимо набрать две трети голосов. Об избрании нового предстоятеля Римско-католической церкви извещает белый дым из трубы, которая хорошо видна на площади Святого Петра.

Источник: ТАСС

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