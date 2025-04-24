Путешественники из тридцати стран мира прибыли в город Шуша - ФОТО

Международные путешественники, посещающие Карабах и Восточный Зангезур по инициативе клуба путешественников NomadMania, после Физули прибыли в город Шуша.

Путешественники из 30 стран мира ознакомятся с неповторимой по красоте природой города Шуша, историческими достопримечательностями и ходом проводимых здесь строительных работ.

Группу авторитетных международных путешественников, представляющих 30 стран мира, возглавляет всемирно известный путешественник и основатель клуба NomadMania Гари Митсидис. Делегация будет находиться в Карабахе и Восточном Зангезуре в течение трех дней, будет наблюдать за проводимыми масштабными строительно-восстановительными работами, разминированием, а также зверствами и разрушениями, совершенными Арменией во время оккупации.

Эта поездка играет исключительную роль в продвижении освобожденных территорий в рамках «черного туризма».

Отметим, что за 5 лет, прошедших с окончания Отечественной войны, 12 раз делегации ведущих международных туристических сетей мира – ETIC, MTP, TCC, NomadMania и турецкого клуба путешественников, Club-100 (Швеция), Piki Reels (Великобритания), Vagaclub (Норвегия), совершили поездки в Карабах и Восточный Зангезур. Нынешняя поездка является продолжением процесса и является 13-й по счету групповой поездкой международных путешественников на освобожденные территории.

Источник: АЗЕРТАДЖ