Маск и глава Минфина США обматерили друг друга на глазах у Трампа

Глава департамента повышения эффективности правительства США (DOGE) миллиардер Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент вступили в яростный спор с нецензурной лексикой на глазах президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на свидетелей перепалки и источников, осведомленных о ситуации.

В холле Западного крыла собрались два миллиардера средних лет, которые возомнили, будто это рестлинг, пишет Axios.

Отмечается, что это столкновение лицом к лицу наглядно продемонстрировало, «насколько личность и стиль Маска раздражали некоторых высокопоставленных чиновников администрации». «Это была та еще сцена. Было шумно. Я имею в виду, очень громко», — поделился эмоциями источник Axios. Два свидетеля вспоминают, что в какой-то момент Бессент крикнул: «F… you», а Маск ответил: «Скажи погромче».

«Что удивляет многих людей, так это то, что Скотт настолько мягок в общении. Но у него есть свои пределы, и он может наорать», — объяснил союзник Бессента.

Отвечая на вопрос о скандале, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт лаконично отметила, что «разногласия являются нормальной частью любого здорового политического процесса» и служат на благо президента.

Разногласия между Маском и Бессентом начали назревать 16 апреля, когда Трамп назначил Гэри Шепли — кандидатуру Маска — исполняющим обязанности главы налогового управления. Бессент хотел, чтобы на эту должность был назначен заместитель министра финансов Майкл Фолкендер. Бессент уговаривал Трампа назначить Фолкендера и возмущался, что Маск создает проблемы, действуя за его спиной.

На встрече в Белом доме Бессент выступил против Маска, раскритиковав миллиардера за многочисленные обещания и недостаточное выполнение бюджетных обязательств в рамках DOGE. Маск в ответ назвал Бессента «агентом Сороса» и обвинил его в управлении «обанкротившимся хедж-фондом». Спор был настолько жарким, что помощнику пришлось встать между двумя мужчинами. Это произошло в пределах слышимости премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая в тот день находилась с визитом у Трампа.

Однако, несмотря на все, последнее слово все же осталось за Бессентом — Times сообщила, что Шепли ушел, а Фолкендер занял его место. Пока ни Маск, ни Бессент не проявляют особого рвения к сближению. «Скотт выиграл этот раунд, — сказал один из источников. — Но я бы не хотел, чтобы такой парень, как Маск, был моим врагом».

Источник: Lenta.ru