Пакистан приостановил всю торговлю с Индией и закрыл небо для индийских авиакомпаний

Пакистан объявил о немедленной приостановке всей торговли с Индией, включая транзит через третьи страны. Также закрыто воздушное пространство страны для всех самолётов, принадлежащих Индии или находящихся под управлением индийских компаний.

«С этого момента полностью прекращаются все торговые операции с Индией, в том числе через третьи страны. Воздушное пространство Пакистана закрывается для всех индийских авиакомпаний», — говорится в заявлении пакистанских властей.

На фоне обострения ситуации Индия призвала своих граждан как можно скорее покинуть территорию Пакистана.

Источник: ТАСС