Пакистан приостановил всю торговлю с Индией и закрыл небо для индийских авиакомпаний
Пакистан объявил о немедленной приостановке всей торговли с Индией, включая транзит через третьи страны. Также закрыто воздушное пространство страны для всех самолётов, принадлежащих Индии или находящихся под управлением индийских компаний.
«С этого момента полностью прекращаются все торговые операции с Индией, в том числе через третьи страны. Воздушное пространство Пакистана закрывается для всех индийских авиакомпаний», — говорится в заявлении пакистанских властей.
На фоне обострения ситуации Индия призвала своих граждан как можно скорее покинуть территорию Пакистана.
Источник: ТАСС
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