Анкара и Москва проведут в Стамбуле консультации по Ближнему Востоку

Турция и Россия 25 апреля проведут в Стамбуле двусторонние консультации по вопросам Ближнего Востока.

Переговоры пройдут на уровне заместителей министров иностранных дел, турецкую сторону представит Нух Йылмаз, российскую - Михаил Богданов.

Стороны планируют провести всесторонний обмен мнениями по региональным вопросам. Основное внимание будет уделено ситуации в Сирии и Палестине.

Анкара подчеркнула, что считает Россию одним из приоритетных партнеров в вопросах, касающихся Ближнего Востока, и придает значение регулярному обмену мнениями с Москвой по развитию событий в регионе.

Источник: TRT