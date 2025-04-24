Генсек ОДКБ: Армения не выходила из организации

Армения не выходила из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членство Иревана поставлено на паузу.

Об этом заявил журналистам генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на полях международной научно-практической конференции «Вклад народов государств - членов ОДКБ в Победу в Великой Отечественной войне».

«Армения не выходила, она поставила на паузу свое участие в работе Организации Договора о коллективной безопасности. Говорить о том, что они ушли или уходят, - такой постановки вопроса нет», - сказал генсекретарь.

«В любом случае дальнейшее участие Армении в работе Организации Договора о коллективной безопасности - это решение политического руководства этой страны, независимого, суверенного государства, - отметил Тасмагамбетов. - Мы с уважением относимся к его решениям».

Источник: ТАСС