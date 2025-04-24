«Владимир, остановись!»: Трамп отреагировал на бомбардировку Киева

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство бомбардировкой российскими вооруженными силами Киева минувшей ночью и призвал российского коллегу прекратить обстрелы.

Причиной соответствующего поста Трампа в его социальной сети Truth Social стал массированный удар по Киеву ракетами и беспилотниками, в результате чего в украинской столице погибли 8 человек, более 70 пострадали.

«Я не доволен российскими ударами по КИЕВУ. Это не нужно и очень не вовремя. Владимир, ОСТАНОВИСЬ! Каждую неделю погибает 5000 солдат. Давайте ЗАКЛЮЧИМ мирную сделку!»