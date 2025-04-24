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Известные путешественники со всего мира прибыли в Агдам ФОТО

First News Media18:35 - Сегодня
Известные путешественники со всего мира прибыли в Агдам ФОТО

В рамках визита в Карабах и Восточный Зангезур по инициативе клуба путешественников NomadMania путешественники со всего мира после посещения Шуши и Ханкенди прибыли в город Агдам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, иностранные путешественники ознакомились соь зверствами, совершенными вооруженными силами Армении в Агдаме, посетили городское кладбище, а также осмотрели строительно-созидательные работы, реализуемые Азербайджанским государством после освобождения города от оккупации.

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