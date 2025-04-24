Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях «KURTARAN-2025»

Азербайджанские военнослужащие отправились в братскую Турцию для участия в международных учениях «KURTARAN-2025», которые будут проходить до 30 апреля в городе Мармарис.

Об этом сообщили в Vинобороны.

В учениях запланировано участие военнослужащих Военно-морских сил, Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Сил береговой охраны Турецкой Республики.

Во время учений также планируется проведение «Дня высокопоставленного наблюдателя».

В рамках учений в соответствии с планом различные виды войск выполнят поставленные задачи во взаимодействии.