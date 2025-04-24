На этих улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Бинагадинское шоссе, от станции метро "Азадлыг проспекти" в направлении поселка Бинагади;
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
9. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до пересечения с улицей Диляры Алиевой;
10. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Проспект Бабека, в направлении центра;
13. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
14. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
15. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.