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На Трампа из-за введенных им пошлин подали в суд 12 штатов

First News Media08:45 - Сегодня
На Трампа из-за введенных им пошлин подали в суд 12 штатов

В федеральный суд США по делам международной торговли 12 штатов направили иск, чтобы добиться отмены пошлин, введенных администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

"В последние три месяца президент вводил, изменял, повышал, приостанавливал действие пошлин, подписывая исполнительные указы и меморандумы, публикуя посты в социальных сетях и [обращаясь к] распоряжениям ведомств. Эти указы отражают состояние торговой политики страны, которая теперь зависит от прихотей президента, а не опирается на эффективное осуществление им своих законных полномочий. Присвоив себе право вводить высокие и постоянно меняющиеся пошлины на любые поставляемые в Соединенные Штаты товары <....>, президент нарушил конституционный порядок и привнес хаос в американскую экономику", - говорится в судебном документе.

Помимо причинения вреда экономике, главу государства обвиняют в необоснованном введении режима чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса изменять тарифную политику Вашингтона.

Инициатором обращения в суд выступил генеральный прокурор штата Орегон. Его поддержали штаты Аризона, Вермонт, Делавэр, Иллинойс, Колорадо, Коннектикут, Миннесота, Мэн, Невада, Нью-Йорк, Нью-Мексико. В качестве ответчиков указаны Трамп, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, исполняющий обязанности главы службы таможенного и пограничного контроля Питер Флорес.

Источник: ТАСС

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