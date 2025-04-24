Началась поездка членов всемирно известного клуба путешественников NomadMania в Карабах - ФОТО

Сегодня началась поездка в Карабах международных путешественников из 30 стран мира, - США, Великобритании, Бельгии, Германии, Швейцарии, Польши, Нидерландов, Франции, Бразилии, Марокко, Дании, Чили, Португалии, Сьерры-Леоне, Руанды, Сирии, Индии, Сербии, Греции, Албании, Турции, Словакии, Сингапура, Италии, Испании, Ирана, Камеруна, Китая, Австралии и Новой Зеландии.

Руководителем группы является всемирно известный путешественник, учредитель клуба NomadMania Хари Митсидис.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в течение трехдневной поездки в Карабах и Восточный Зангезур члены клуба ознакомятся с ходом проводимых на освобожденных территориях масштабных восстановительных и созидательных работ, разминированием, увидит зверства, разрушения, совершенные Арменией в период оккупации.

Эта поездка играет исключительную роль в пропаганде освобожденных территорий в рамках «черного туризм».

Отметим, что за 5 лет, прошедших с окончания Отечественной войны, 12 раз делегации ведущих международных туристических сетей мира – ETIC, MTP, TCC, NomadMania и турецкого клуба путешественников, Club-100 (Швеция), Piki Reels (Великобритания), Vagaclub (Норвегия), совершили поездки в Карабах и Восточный Зангезур. Нынешняя поездка является продолжением процесса и является 13-й по счету групповой поездкой международных путешественников на освобожденные территории.