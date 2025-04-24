В Индонезии пожилую женщину вывели с самолёта из-за шутки о бомбе - ВИДЕО

Пожилую женщину сняли с рейса в Индонезии из-за шутки про бомбу, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, в аэропорту Сукарно-Хатта в Джакарте произошел инцидент с пассажиркой, которая пошутила о наличии бомбы в своей сумке. Пожилая женщина была немедленно выведена из самолета авиакомпании Batik Air перед самым вылетом.

Кадры с места происшествия показывают, как женщина спокойно собирает свои вещи и покидает борт под наблюдением сотрудников авиационной безопасности. Она не оказывала сопротивления и следовала указаниям персонала. Другие пассажиры оставались на своих местах во время эвакуации нарушительницы.

Сообщается, что экипаж действовал по стандартному протоколу — пилоты были проинформированы о случившемся, а служба безопасности провела проверку. Опасных предметов у пассажирки не обнаружили, но ее все равно сняли с рейса.

Вылет самолета задержали на два часа. Представитель Batik Air подтвердил, что женщину внесли в черный список авиакомпании за «заявление, содержащее элемент угрозы».

Источник: Gazeta.ru