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Первый астронавт Турции: Азербайджан в ближайшем будущем станет одним из основных участников космической экосистемы - ФОТО

First News Media21:40 - Сегодня
Первый астронавт Турции: Азербайджан в ближайшем будущем станет одним из основных участников космической экосистемы - ФОТО

24 апреля в Космической академии «Азеркосмос» состоялась встреча с первым астронавтом Турции Алпером Гезеравджи.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, основной целью встречи было просвещение молодежи в области космонавтики, повышение их интереса к этой сфере и оказание им помощи в выборе будущей карьеры.

Выступая на мероприятии, А. Гезеравджи высоко оценил путь развития, выбранный Азербайджаном. Он сказал, что Азербайджан за короткое время стал одной из важных стран в регионе, а также приобретает влияние в космической сфере.

Космонавт напомнил об успешном проведении в 2023 году в Азербайджане Международного астронавтического конгресса (IАC-2023) и отметил, что подобные международные инициативы являются наглядным показателем растущего авторитета страны в области науки и техники.

А. Гезеравджи, сказавший о том, что ведется работа над проектом космического порта в Турции, добавил: «Мы приступили к реализации этого проекта, чтобы достичь наших целей, связанных с космосом, и осуществить наши планы в определенную нами дату. Космопорт будет расположен недалеко от линии экватора. Для реализации проекта проделана большая работа. В настоящее время существует 8 космодромов, 6 из которых наиболее известны. Сегодня даже при наличии финансовой возможности, спутник готов, для его вывода на орбиту потребуется не менее 2-2,5 лет, конечно, если не будет других вмешательств в работу».

А. Гезеравджи также подробно рассказал о своей 14-дневной миссии в космосе, этапах подготовки к этому процессу и личных впечатлениях.

В ходе семинара он отметил, что совместные шаги Турции и Азербайджана в сфере науки и технологий играют важную роль в развитии космического потенциала региона. Этот путь нелегок, но при желании и терпении можно достичь даже, казалось бы, невыполнимых целей.

В ходе встречи астронавт подробно рассказал молодежи о реалиях космической жизни, этапах подготовки к миссии, изменениях, происходящих в невесомости, и ее влиянии на психологию человека. Он также подчеркнул, что космические путешествия возможны не только при наличии технических и научных знаний, но и сильной воли, энтузиазма и командного духа.

«Каждый ребенок мечтает полететь в космос. Если вы будете хранить эту мечту и работать над ее осуществлением, однажды она может стать реальностью», - сказал А. Гезеравджи, обращаясь к молодежи.

В завершение встречи для участников мероприятия состоялась автограф-сессия с А. Гезеравджи.

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