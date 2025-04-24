Спасался от землетрясения, но попал под пулю: в Стамбуле 14-летнего мальчика тяжело ранило в уличной перестрелке - ВИДЕО

В Стамбуле тяжело ранен подросток, который, пытаясь укрыться от землетрясения, оказался в эпицентре уличной перестрелки.

Как сообщает агентство Doğan, в районе Султангази спор на дороге между двумя группами людей закончился вооруженным конфликтом.

В ходе перестрелки пуля попала в 14-летнего подростка, который в этот момент выбежал на улицу из-за землетрясения. Инцидент произошел вчера около 19:00 в микрорайоне Эсентепе. По предварительным данным, конфликт начался с ссоры из-за того, кто должен уступить дорогу. Словесная перепалка стремительно переросла в перестрелку между двумя группами.

В этот момент на улице находился 14-летний М.У., который выбежал из дома после землетрясения. Подросток получил тяжелое огнестрельное ранение.

Момент паники и побег одного из подозреваемых были зафиксированы на камеру мобильного телефона очевидца.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские и бригада скорой помощи. Подростку была оказана первая помощь, после чего его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Следователи обнаружили на месте множество гильз. Полиция начала расследование инцидента.

Источник: Doğan