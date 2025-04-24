Трамп не назвал события 24 апреля 1915 года «геноцидом»

Американский лидер Дональд Трамп в ежегодном послании не использовал термин "геноцид" для описания событий 1915 года в Османской империи, назвав их "самой страшной катастрофой".

Послание президента "по случаю Дня памяти армян" размещено на сайте Белого дома.

Трамп и во время предыдущего президентского срока не называл эти события "геноцидом".

Отметим, что необоснованность и лживость утверждений армянской стороны о событиях 1915 года в Османском государстве подтверждают также свидетельства иностранных миссий, посещавших Анатолию в период Первой мировой войны.

Президент США Вудро Вильсон в попытке расширить влияние в регионе и проанализировать обоснованность утверждений армян, направил в августе 1919 года в Османское государство военную миссию по расследованию ситуации в Анатолии. Итогом работы этой комиссии стал так называемый Доклад Харборда.

Он в числе многих других изобличил лживость утверждений армянского лобби. Копия этого документа хранится в Национальной архиве США.