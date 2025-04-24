Тяжелое ДТП в Баку повлекло гибель двух и ранение девяти человек - ВИДЕО

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло на территории поселка Локбатан Гарадагского района Баку.

В результате столкновения автомобилей марок Lada и Hyundai два пассажира погибли на месте, сообщили в пресс-службе МВД.

Как сообщили в TƏBİB, в отделение скорой и неотложной медпомощи Клинического медицинского центра с места аварии были доставлены 9 человек (6 мужчин, 3 женщины) с повреждениями различных частей тела.

Им была оказана необходимая помощь, проведено обследование. Трое из них были прооперированы, один помещен в реанимационное отделение.

Источник: АПА